A Ravenna abbiamo un problema di reati contro la fauna ma anche nell' edilizia | siamo tra i peggiori in Italia

A Ravenna si registra un allarmante aumento di reati contro la fauna e l’edilizia, posizionando la provincia tra le peggiori in Italia. Lo scorso anno, 180 infrazioni contro gli animali, una ogni due giorni, sollevano preoccupazioni sulla tutela naturale e sulla legalità. Numeri simili si riscontrano nelle province limitrofe, evidenziando un problema diffuso che richiede interventi immediati e concertati. È tempo di agire per proteggere il nostro patrimonio naturale e migliorare la sicurezza edilizia.

Nella provincia di Ravenna, lo scorso anno, sono stati scoperti 180 reati contro la fauna. Praticamente uno ogni due giorni. Numeri poco distanti per la provincia di Rimini, con 155 reati nei confronti degli animali. In quella di Forlì-Cesena, invece, sono stati accertati ben 90 reati nel ciclo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

