a proposito di sinistra e riarmo europeo

La sinistra italiana è come un fiume in piena, che cerca di trovare il suo corso tra le rapide della globalizzazione e le sfide del presente. In un’epoca di crescente inquietudine e rinnovato riarmo europeo, ci chiediamo cosa si stia perdendo e quale sia il vero significato di un’Europa pronta a difendere la pace. È il momento di ascoltare le voci dei giovani, i futuri protagonisti di questa complessa partita.

Abbiamo posto agli studenti universitari di aiutarci a ragionare su due temi. A: Cosa si sta perdendo per strada la sinistra italiana? B: Cosa vuol dire vedere un'Europa che si riarma per difendere la pace? Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ) La sinistra italiana è come un costruttore che cerca di costruire un palazzo demolendone le fondamenta. In questi ultimi anni la Sinistra, se così la si può definire, ha orientato la propria rotta verso i diritti civili, sventolando la bandiera arcobaleno e riassumendo in essa i diritti degli omosessuali, l’antifascismo, l’ambientalismo, formulando un’idea di libertà ibrida e del tutto nuova, in cui tutto può essere lecito se rientra nei canoni fissati da un ristretto circolo di persone, che con lo stesso piglio autoritario di Minosse nell’inferno può condannare idee e proposte all’eterna dannazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it