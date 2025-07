A Parigi si è appena conclusa la Haute Couture 2025 | tra i défilé più importanti quelli di Maison Margiela Schiaparelli e Balenciaga

ma per proteggersi, creando un rifugio intimo e potente, dove l’eleganza diventa scudo e silenziosa rivolta alla complessità dell’oggi.

La couture come bunker emotivo. Una nicchia privata dove rifugiarsi dalla sovraesposizione, dalla semplificazione, dal ridicolo collettivo. Ogni abito è un fortino cucito su misura. Le spalle alte, le cinture strette, i corpetti rinforzati — nulla è lasciato al caso. Non si tratta più di decorare, ma di difendere. Dall’invadenza, dall’insensatezza, dal rumore. In un mondo di finestre spalancate, la couture chiude le tende. Non per nascondersi, ma per proteggere l’intimità di ciò che ancora ha valore. A Parigi, non ha sfilato la moda. Ha sfilato la memoria del futuro. Una processione di reliquie del domani, tessute con l’ansia del presente e cucite con filo d’oro e angoscia. 🔗 Leggi su Amica.it