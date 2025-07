A Napoli Be Water Live presenta Una notte a Teheran il debutto a teatro di Cecilia Sala

Sabato 12 luglio, Napoli si accende con la straordinaria première di "Una notte a Teheran", il debutto teatrale di Cecilia Sala, presentato da Be Water Live. Questo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico trasportandolo nel cuore di una delle vicende più intense dell’attualità globale. Be Water continua a distinguersi per il suo impegno nel portare in scena storie che fanno riflettere e emozionare, avvicinando gli spettatori agli eventi chiave del nostro tempo. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire la realtà sotto una nuova luce.

Sabato 12 luglio, Be Water Live presenta lo spettacolo Una notte a Teheran, il debutto a teatro di Cecilia Sala. Be Water rinnova il suo impegno nel raccontare l'attualità e nell'avvicinarsi sempre di più il pubblico agli eventi-chiave della scena nazionale e internazionale, affidando la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: water - presenta - notte - teheran

Olivia Trummer presenta il nuovo album “Like Water” con una tournée internazionale - Olivia Trummer svela il suo nuovo album "Like Water", un'opera che promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio emozionante tra jazz e nuove sonorità.

Hossein Salami, comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, è stato ucciso a Teheran in un’operazione attribuita al Mossad. L’attacco, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 giugno, rappresenta una drammatica escalation nel conflitto ombra tra Iran e Isra Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Israele attacca l'Iran, raffica di missili da Teheran. Nella notte di venerdì l'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani, colpendo siti militari e nucleari e uccidendo 78 civili. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/13/i Vai su X

Sabato 12 luglio ore 21.00 a Napoli Be Water Live presenta UNA NOTTE A TEHERAN; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; UNA NOTTE A TEHERAN.

A Napoli Be Water Live presenta "Una notte a Teheran", il debutto a teatro di Cecilia Sala - Sabato 12 luglio, Be Water Live presenta lo spettacolo Una notte a Teheran, il debutto a teatro di Cecilia Sala. Riporta napolitoday.it

Pegah Moshir Pour racconta la notte sopra Teheran - RaiNews - Pegah Moshir Pour racconta la notte sopra Teheran Presentato a San Giovanni Rotondo il libro d'esordio dell'attivista iraniana per i diritti umani. Come scrive rainews.it