A Montetorto il mito di Medusa si fa suono e voce con Isabella Carloni per il TAU

A Montetorto, il mito di Medusa prende vita tra suoni e voci grazie a Isabella Carloni, per un evento unico nel suo genere al TAU. Immergiti in un viaggio tra storia e musica, dove l’arte antica si fonde con emozioni contemporanee in un’atmosfera magica. Mercoledì 16 luglio alle 19, Osimo si trasforma in un palcoscenico senza tempo, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile che rimarrà impressa nella memoria.

Osimo – Il fascino ancestrale del mito e la suggestione della musica dal vivo si fondono nell'incantevole cornice dell'Area Archeologica di Montetorto a Casenuove di Osimo. Mercoledì 16 luglio, alle ore 19, la storica rassegna TAUTeatri Antichi Uniti fa tappa nella cittĂ dei "senza testa" con lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: montetorto - mito - medusa - suono

A Montetorto il mito di Medusa si fa suono e voce con Isabella Carloni per il TAU; TAU TEATRI ANTICHI UNITI, MERCOLEDÌ 16 LUGLIO ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI MONTETORTO A CASENUOVE DI OSIMO “GORGÒN. MEDUSA E IL LATO OSCURO DEL FEMMINILE” CON ISABELLA CARLONI.

All'area Archeologica di MONTETORTO a CASENUOVE di OSIMO "GORGÒN. MEDUSA E IL LATO OSCURO DEL FEMMINILE" con ISABELLA CARLONI - È l’ Area Archeologica di Montetorto a Casenuove di Osimo ad accogliere mercoledì 16 luglio la prossima tappa del TAU/Teatri Antichi Uniti, storica rassegna che offre l’opportunità di fruire i luoghi ... Riporta informazione.it

La crudeltà di Medusa: un mito frainteso? - MSN - Medusa, spesso raffigurata come una creatura terrificante con serpenti al posto dei capelli, ... Secondo msn.com