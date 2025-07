A Milano quasi una telecamera su 10 non funziona

A Milano, oltre 200 telecamere di sorveglianza su quasi 2.150 risultano inattive, con ben 208 dispositivi non funzionanti. Una situazione che solleva dubbi sulla sicurezza urbana e sull’efficacia del sistema di videosorveglianza cittadino. Silvia Sardone, consigliera comunale e vice segretaria della Lega, denuncia questa criticità , chiedendo interventi concreti per rafforzare la sorveglianza e garantire una città più sicura. La questione richiede attenzione immediata da parte delle autorità locali.

Ben 208 telecamere di sorveglianza non funzionati a Milano, quasi una su dieci. Il totale è infatti 2.134. Lo denuncia Silvia Sardone, consigliera comunale e vice segretaria della Lega, dopo l'esito di un'interrogazione da lei rivolta all'amministrazione.I numeriSecondo i dati che le sono stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - quasi - telecamera - funziona

Incendio all’Ortomercato di Milano, dopo quasi due mesi arrestato il piromane: è un dipendente di una cooperativa - Dopo quasi due mesi dall’incendio che devastò l’Ortomercato di Milano, il sospettato, un dipendente di una cooperativa, è stato arrestato.

Una nuova telecamera con Intelligenza artificiale riconosce chi usa il cellulare o non indossa la cintura alla guida. Dove è installata e come funziona ? Vai su Facebook

A Milano quasi una telecamera su 10 non funziona; Sicurezza a Milano, la ricetta di Piantedosi: presidi mobili di polizia, partiamo da via Padova. Fondi per le telecamere; Come funziona l'Area B di Milano? Dove sono i varchi e i controlli.

A Milano in 3 anni 1,4 milioni di multe con Eagle Eye: che cos’è e ... - A Milano in 3 anni 1,4 milioni di multe con Eagle Eye: che cos’è e come funziona La telecamera sul tetto delle vetture delle Polizia locale legge ... Da ilsole24ore.com

Milano, 1,4 milioni di multe con Eagle Eye in 3 anni. Oltre 600 mila ... - delle speciali telecamere collocate sul tetto delle vetture delle Polizia ... Come scrive hdmotori.it