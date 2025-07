A Milano le capsule esauste del caffè saranno raccolte dall' Amsa a domicilio

A Milano, il futuro del caffè è più green! Grazie all’accordo tra Comune, AMSA e Nespresso Italia, le capsule esauste saranno raccolte direttamente a domicilio, facilitando un riciclo responsabile e sostenibile. Un passo importante verso una città più pulita e consapevole, che invita tutti i cittadini a unirsi in questa rivoluzione ecologica. È il momento di fare la differenza, un caffè alla volta.

A Milano le capsule del caffè da buttare saranno raccolte porta a porta. Il servizio di raccolta a domicilio partirà anche per le capsule esauste di caffè in alluminio. La giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per un accordo di programma tra Comune, Amsa, Nespresso Italiana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Economia circolare, a Bergamo arrivano 4 nuovi punti di raccolta per le capsule di caffè in alluminio - Bergamo si fa innovativa con l’arrivo di quattro nuovi punti di raccolta dedicati alle capsule di caffè in alluminio.

