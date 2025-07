A Manfredonia l' evento ' Fichi di Puglia'

Domenica 27 luglio, piazza Giovanni XXIII a Manfredonia si accenderà di magia con ‘Fichi di Puglia – Festa in Bianco sotto le stelle’, un evento che celebra la dolcezza dei fichi pugliesi e l’eleganza di una serata all’aperto. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni più autentiche, circondati da atmosfere luminose e convivialità. Preparatevi a vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile, dove i sapori e le emozioni si incontrano sotto il cielo stellato.

