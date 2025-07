A Los Angeles la proiezione di Superman a misura di cane

Giovedì sera, i cani hanno indossato dei mantelli e si sono uniti ai loro padroni sotto le stelle per assistere alla proiezione del nuovo film “Superman” a Los Angeles. Organizzato da Milk-Bone, l’evento a misura di cane ha celebrato il coprotagonista del film, Krypto il Supercane. Tra i partecipanti c’era anche Fanny Karpman, un animale da terapia molto popolare sui social media. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Los Angeles la proiezione di “Superman” a misura di cane

