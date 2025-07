a iolo torna la festa del volontariato organizzata dalla misericordia

A Iolo torna l’attesa festa del volontariato, un’occasione speciale per celebrare la solidarietà e il fare comunità. La Misericordia di Iolo si prepara a vivere la sua diciassettesima edizione dal 17 al 20 luglio in piazza della Pieve, offrendo quattro serate all’insegna del buon cibo, dell’aggregazione e della scoperta del cuore generoso dei volontari. Un evento imperdibile che rafforza il legame tra cittadini e servizio. Ecco nel dettaglio le...

Prato, 11 luglio 2025 – È ormai un appuntamento tradizionale sempre molto atteso: la festa del volontariato organizzata dalla Misericordia di Iolo, arrivata quest’anno alla diciassettesima edizione. Per quattro serate, da giovedì 17 a domenica 20 luglio, in piazza della Pieve sarà possibile gustare le golose proposte cucinate dai confratelli e dalle consorelle della sezione e conoscere da vicino il mondo della Misericordia. Ecco nel dettaglio le iniziative in programma. Giovedì 17 luglio, cena tortelli e poi si canta e si balla con i volontari della Misericordia. Venerdì 18 luglio, cena a base di pecora e live music con Gianluca Calandrino. 🔗 Leggi su Lanazione.it