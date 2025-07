A Guardia Sanframondi va in scena | La Duchessa di Forcella

Un evento teatrale che non è solo spettacolo, ma un viaggio nel tempo e nelle emozioni, capace di unire passato e presente in un abbraccio indimenticabile.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel cuore antico del Sannio, dove ogni pietra racconta una storia e ogni scorcio è intriso di memoria, Il Teatro di Donna Peppa torna a far vibrare le corde dell’anima con una nuova, intensa produzione: “La Duchessa di Forcella”, testo e regia di Antonello Aprea, in scena sabato 13 luglio alle ore 20:30 presso l’affascinante Palazzo di Corte Selleroli, in via Campopiano. Un evento teatrale che non è solo spettacolo, ma un vero e proprio atto d’amore verso la tradizione, il territorio e la memoria collettiva. Giunto al suo 25° anniversario, il gruppo teatrale “Donna Peppa” si conferma fucina di talento, dedizione e passione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it