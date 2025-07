A Gabriele Michi il 1° premio giornalistico Riccardo Rossi Ferrini

Gabriele Michi, giornalista di spicco e inviato di Autosprint, ha ricevuto il prestigioso 1176° Premio Giornalistico Riccardo Rossi Ferrini. Un riconoscimento che celebra la sua dedizione e passione nel raccontare il mondo dei motori, in un contesto ricco di storia e tradizione come quello del Castello di Poppi. Questa onorificenza sottolinea l'importanza di giornalisti come lui, capaci di catturare l'anima delle competizioni e di ispirare il pubblico.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice del 45° Rally Internazionale Casentino, ha assegnato il 1° premio giornalistico “Riccardo Rossi Ferrini” a Gabriele Michi, gio rnalista inviato del settimanale Autosprint e dei mensili Tuttorally e RS Rally Slalom. La consegna del riconoscimento, intitolato alla carriera del cronista scomparso nel mese di marzo, è avvenuta nella suggestiva cornice offerta dal Castello di Poppi alla presenza della moglie di Riccardo Rossi Ferrini, Gabriela, di Guido Rancati – giornalista e scrittore che, in carriera, ha legato il proprio nome al motorsport internazionale - di Maurizio Maggi, assessore del Comune di Poppi e di Loriano Norcini, presidente di Scuderia Etruria SCRL. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Gabriele Michi il 1° premio giornalistico “Riccardo Rossi Ferrini”

