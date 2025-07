A fuoco quintali di rifiuti nell’ex campo rom di via Toffetti | fiamme e una colonna di fumo visibile da Linate

Un fronte di fiamme minaccia l’ex campo rom di via Toffetti, a sud di Milano, con una colonna di fumo visibile fino all’aeroporto di Linate. La combustione di quintali di rifiuti e strutture abbandonate rischia di sfuggire al controllo, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e l’ambiente. La città si interroga sulle cause e sulle misure da adottare: quali saranno le prossime mosse per contenere questa emergenza?

Milano, 11 luglio 2025 – Le prime fiamme hanno cominciato a diffondersi intorno alle tre di questo pomeriggio, fino a rischiare di diventare incontrollabili. Un incendio, e la conseguente nube di fumo, si sono sprigionati oggi all’interno dell’ex campo nomadi di via Toffetti, attiguo a quello della vicina via Bonfadini all’estrema periferia sud di Milano in zona Rogoredo. Via Bonfadini, incendio nel campo rom sgomberato. Bruciano tre baracche Allarme rientrato . Il rogo, alimentato com’è stato appurato da diversi quintali di rifiuti a cui è stato dato fuoco – segno quindi della presenza di persone all'interno di un’area che dovrebbe essere inaccessibile – ha infatti generato un'alta colonna di fumo nero visibile sia dalle strade e dai palazzi a ridosso dell’ex campo nomadi (sgomberato e chiuso definitivamente proprio a luglio di un anno fa) sia a diversi chilometri di distanza e anche dal non lontano aeroporto di Linate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A fuoco quintali di rifiuti nell’ex campo rom di via Toffetti: fiamme e una colonna di fumo visibile da Linate

In questa notizia si parla di: campo - toffetti - fiamme - fumo

Incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano: alta colonna di fumo nero - Un incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano ha generato una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, sollevando preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza e la gestione dei rifiuti.

A fuoco quintali di rifiuti nell’ex campo rom di via Toffetti: fiamme e una colonna di fumo visibile da Linate; Incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano: alta colonna di fumo nero; Incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano: alta colonna di fumo nero.

A fuoco quintali di rifiuti nell’ex campo rom di via Toffetti: fiamme e una colonna di fumo visibile da Linate - L’incendio si è scatenato intorno alle 15, un altro è divampato alla stessa ora in via Chiesa Rossa. Riporta ilgiorno.it

Incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano, alta colonna di fumo - E' divampato un incendio nel campo nomadi di via Toffetti a Milano, alta colonna di fumo non lontana dall'aeroporto di Linate ... Secondo msn.com