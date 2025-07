A fuoco in serata rotoballe e motozappa nel campo di Bientina | incendio estinto

Un incendio nei campi di Bientina ha messo in allarme la comunità nella serata di ieri, 10 luglio. Le fiamme, scoppiate in via Lungo Poggio Superiore intorno alle 22.30, sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, che hanno evitato il peggio. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, l’emergenza è stata gestita prima che si potessero registrare danni più gravi. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei nostri terreni agricoli.

Un incendio nei campi di Bientina si è verificato nella serata di ieri, 10 luglio, in via Lungo Poggio Superiore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 22.30, procedendo a spegnere le fiamme che hanno interessato alcune rotoballe e una motozappa: l'emergenza è stata gestita prima che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - serata - rotoballe - motozappa

