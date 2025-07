A Formia arriva il teatro classico con otto capolavori senza tempo

Formia, 11 luglio 2025- Un traguardo importante per il prestigioso FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO DI FORMIA, diretto da Vincenzo Zingaro che quest’anno giunge alla sua X Edizione, distinguendosi nel panorama teatrale nazionale come un appuntamento di assoluto rilievo. Inaugurato nel 2016 nel suggestivo scenario dell’ Area Archeologica di Caposele, il Festival, prodotto dal Comune di Formia con il contributo della Regione Lazio, si avvale della collaborazione dalla Compagnia Castalia di Roma (riconosciuta dal Ministero della Cultura) che, con il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), rappresenta una delle realtà teatrali più rinomate in campo nazionale nella messinscena di opere classiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

