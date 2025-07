a edi gathegi non bastava sembrare mister terrific voleva diventarlo ecco come ha fatto

potuto trasformare il suo impegno e le sue competenze in un'interpretazione memorabile, portando sul grande schermo tutta la potenza e l'integrità di Mister Terrific, diventando così non solo un attore, ma un vero e proprio simbolo di forza e determinazione.

Quando Edi Gathegi ha ottenuto in Superman il ruolo di Mister Terrific, sapeva di non dovere affrontare solo una prova di recitazione: sarebbe servita disciplina, forza e precisione, proprio come il personaggio che andava a incarnare. Esperto di arti marziali, mente geniale e membro della Justice Gang, Mister Terrific richiedeva una fisicità credibile e autentica. Durante l'incontro con James Gunn, il regista ha rassicurato Gathegi: avrebbe avuto tutta la libertà necessaria per modellare il proprio aspetto. Ma l'attore, 46 anni e una carriera già costellata da ruoli iconici come Laurent in Twilight e Darwin in X-Men - L'inizio, ha scelto comunque di mettersi in gioco.