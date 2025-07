A chi conviene il riscatto della laurea per andare prima in pensione quanto costa e come funziona

Se hai una laurea e sogni di andare in pensione prima o di ricevere un assegno più sostanzioso, il riscatto della laurea può essere la soluzione che fa per te. Ma a quali costi e benefici si deve prestare attenzione? In questa guida scoprirai se conviene, come funziona, le differenze tra riscatto ordinario e agevolato, e come le simulazioni Inps possono aiutarti a prendere la decisione migliore per il tuo futuro. Continua a leggere.

L'Inps permette di riscattare gli anni per ottenere la laurea, facendoli contare come un periodo di contributi versati. Questo porta ad anticipare la pensione o incassare un assegno più alto, ma il costo può essere molto elevato. Bisogna valutare se conviene oppure no, anche grazie alle simulazioni Inps, oltre a conoscere le differenze tra riscatto ordinario e agevolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

