A Ceglie e Cisternino sbarca se-mi la mostra personale di Samantha Lina

A Ceglie e Cisternino, un evento imperdibile: la mostra personale di Samantha Lina presso Apulia Art&Design Gallery di Silvia Pettinichio. Questa galleria, cuore pulsante della Valle d'Itria, promuove un’arte incisiva che rispecchia il territorio murgiano. Il 19 luglio 2025, questa esposizione invita a una profonda riflessione semantica, portando l’arte a dialogare con le emozioni e i significati nascosti dietro ogni opera. Non mancate a questo straordinario appuntamento culturale.

Apulia Art&Design Gallery di Silvia Pettinichio, galleria fondata in Valle d'Itria per promuovere la rinascita di un segno artistico incisivo nel territorio murgiano, ha il piacere di presentare una nuova mostra personale che invita a una riflessione semantica. Il 19 luglio 2025, a Ceglie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ceglie - mostra - personale - cisternino

Cisternino su Rai1 durante la trasmissione “Camper”. Lorenzo Branchetti viene accompagnato dalla nostra compaesana Miriana Argese nei vicoli del borgo. Presenti nel servizio Luigi M. Demola e il BarPalazzo Cisternino Vai su Facebook

A Ceglie e Cisternino sbarca se-mi, la mostra personale di Samantha Lina.

A Ceglie e Cisternino sbarca se-mi, la mostra personale di Samantha Lina - Apulia Art&Design Gallery di Silvia Pettinichio, galleria fondata in Valle d'Itria per promuovere la rinascita di un segno artistico incisivo nel territorio murgiano, ha il piacere di presentare una n ... Riporta brindisireport.it

Dal 6 giugno al 6 luglio 2025 in contemporanea nelle tre sedi 1m2 di ... - Opening: Venerdì 6 giugno 2025 dalle ore 19:30 in Via Santa Lucia 53, Cisternino ... Si legge su puglialive.net