A Campagna torna ‘A Chiena | l’estate si fa festa nell’acqua

A Campagna, l’estate si fa festa nell’acqua: un rito che unisce memoria contadina e allegria popolare nel cuore della Campania. Dal 13 luglio al 24 agosto, le strade si animano con la magia di ‘A Chiena’, un’attesa tradizione che trasforma il centro storico in un vivace spettacolo acquatico. Un’occasione unica per riscoprire usanze antiche e vivere momenti indimenticabili. Preparatevi a tuffarvi in questa straordinaria festa dell’estate campana!

Un rito d’acqua che unisce memoria contadina e festa popolare, nel cuore dell’estate campana. Dal 13 luglio al 24 agosto, Campagna torna ad aprire le sue strade all’acqua del fiume Tenza per la nuova edizione de ‘A Chiena, la manifestazione che da decenni trasforma il centro storico in un dedalo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: acqua - campagna - torna - chiena

Presentato progetto “Parco di Montecchie: un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna” - È stato presentato nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi il progetto “Parco di Montecchie”, un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna.

‘A Chiena 2025 a Campagna Dal 13 luglio al 24 agosto: passeggiate nell’acqua, secchiate, spettacoli e la magica Chiena di Mezzanotte. ? Biglietti da 9€ solo per le giornate speciali. Scopri il programma completo! Vai su Facebook

A Campagna torna ‘A Chiena: l’estate si fa festa nell’acqua; Secchiate, colori e spettacoli: vivi ‘A Chiena a Campagna dal 13 luglio al 24 agosto; 'A Chiena: torna la suggestiva festa dell'acqua nel borgo di Campagna (e no, non c'è nessuno spreco).

A Campagna torna "‘A Chiena": l’estate si fa festa nell’acqua - Dal 13 luglio al 24 agosto, Campagna torna ad aprire le sue strade all’acqua del fiume Tenza per la nuova ... Riporta salernotoday.it

'A Chiena: torna la suggestiva festa dell'acqua nel borgo di Campagna ... - Sono immagini allegre quelle che arrivano da Campagna, comune in provincia di Salerno, dove il 7 luglio ha preso il via ‘a Chiena, la tradizionale festa dell’acqua giunta alle 42esima edizione. Secondo greenme.it