A Buchanan l’ultima parola | Sassuolo alla finestra e l’Inter fissa il prezzo! – Sky

Il mercato estivo infiamma le trattative tra Sassuolo e Inter per Buchanan, giovane talento canadese che cerca nuova sistemazione. Dopo un’annata difficile con i nerazzurri, il suo futuro potrebbe prendere una piega diversa grazie alle offerte e alle valutazioni in corso. La questione è ancora aperta, ma l’attenzione è tutta sulla decisione finale: sarà Buchanan a trovare una nuova casa o resterà all’Inter? Restate sintonizzati, perché gli sviluppi sono imminenti.

NUOVA SISTEMAZIONE – Tra i diversi esuberi a cui l'Inter vuole trovare una sistemazione nel corso di questa finestra estiva di mercato c'è anche Tajon Buchanan. L'esterno canadese, che nella squadra di Simone Inzaghi non ha mai trovato sufficiente spazio, è reduce da un'esperienza al Villarreal intrapresa a gennaio. Ne LaLiga il centrocampista è riuscito a farsi spazio, guadagnando minuti, buone prestazione e anche dei corteggiatori.

