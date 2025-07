A Bordo di Claudio Sottocornola | pensiero libero tra arte e società

A bordo di Claudio Sottocornola, tra arte e società, si svela un viaggio intellettuale ricco di provocazioni e profonde riflessioni. "A bordo. Cronache di navigazione a vista" è un zibaldone filosofico che sfida i luoghi comuni, invitando a un pensiero libero e originale. Un patrimonio di 354 pagine per chi desidera esplorare nuove prospettive oltre le apparenze, nutrendo una mente critica e curiosa. Un’opera da non perdere, in uscita il 23 luglio.

In uscita il 23 luglio è uno zibaldone filosofico controcorrente: 354 pagine di riflessioni che intrecciano cultura, politica e spiritualità. In uscita il 23 luglio “A bordo. Cronache di navigazione a vista” di Claudio Sottocornola per Gammarò (Marchio Oltre Edizioni). Uno stimolo a superare i luoghi comuni, i cliché e le appartenenze nella elaborazione di un pensiero autonomo e originale. Il nostro quotidiano è un intreccio vibrante di spunti divergenti ed esperienze eterogenee: momenti di intuizione folgorante e improvvisi “black out” mentali, picchi di meraviglia e cadute nell’accidia. È la navigazione di un’esistenza delimitata da precisi confini spazio-temporali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “A Bordo” di Claudio Sottocornola: pensiero libero tra arte e società

Claudio Sottocornola A BORDO. Cronache di navigazione a vista.

