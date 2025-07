A Bisaccia si riaccende il forno di comunità | il 20 luglio Oscata Inforna!

A Bisaccia, si riaccende il forno di comunità: il 20 luglio, Oscata si trasforma in un vivace palcoscenico che celebra profumi antichi e tradizioni contadine. "Oscata Inforna!" è molto più di un semplice evento: è un tuffo nel passato, un’opportunità per riscoprire le radici profonde del borgo e gustare i sapori autentici di un tempo. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella magia delle tradizioni locali e condividere momenti di convivialità.

Un tuffo nel passato, tra profumi antichi e tradizioni contadine: sabato 20 luglio il borgo rurale di Oscata, frazione di Bisaccia (AV), ospita “Oscata Inforna!”, l’evento organizzato dall’associazione Oscata inVita per rievocare le ritualità legate all’antico forno di comunità, recentemente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Domenica 20 luglio, Oscata inForna Evento dedicato alle ritualità del pane e dell'infornata al forno di Comunità ripristinato da Oscata inVita

