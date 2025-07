A Bergamo la Summer School Ci-Lam L’obiettivo | Rafforzare la collaborazione con la Cina nel sistema manifatturiero

A Bergamo, si apre un nuovo capitolo di collaborazione internazionale con la Summer School Ci-Lam, un ponte tra Italia e Cina nel sistema manifatturiero. La settima edizione, inaugurata il 10 luglio presso l’Università di Bergamo, rafforza i legami accademici e industriali tra i due Paesi, aprendo nuove opportunità di innovazione e crescita condivisa. Un’occasione unica per consolidare il ruolo di Bergamo come centro di eccellenza nel panorama globale.

Bergamo. È stata inaugurata ufficialmente giovedì 10 luglio nella sede UniBg di Sant'Agostino la 7ª edizione della Summer School organizzata nell'ambito del China-Italy Joint Laboratory on Advanced Manufacturing ( Ci-Lam ), la piattaforma bilaterale promossa dall'Università di Bergamo, dall'ateneo di Napoli Federico II e dalla Tsinghua University. Lanciata per la prima volta nel 2017, si è tenuta non solo in città italiane e cinesi come Napoli (2019, 2023), Bergamo (2022) e Pechino (2022, 2024), ma anche online durante gli anni del Covid (2020, 2021). L'iniziativa si è espansa negli anni, accogliendo nuovi partner accademici e industriali, sia in Italia che in Cina.

