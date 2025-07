A Bergamo la Donation Championship | Un torneo per sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma

A Bergamo, nasce la Donation Championship, un entusiasmante torneo tra le associazioni sportive cittadine, ideato per sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma. Presentata presso i Servizi sociali del Comune, questa iniziativa promuove uno stile di vita sano e il valore della solidarietà. Promossa da Avis Comunale Bergamo con il supporto di Palazzo Frizzoni, rappresenta un passo importante verso una comunità più consapevole e generosa, dimostrando che…

Bergamo. Nella sede dei Servizi sociali del Comune di Bergamo è stata presentata la prima edizione della Donation Championship, una nuova competizione tra le associazioni sportive cittadine volta a promuovere lo stile di vita sano e la donazione di sangue e di plasma. L’iniziativa è promossa da Avis Comunale Bergamo in collaborazione con Palazzo Frizzoni. “Da sempre l’amministrazione è vicina ad Avis nella realizzazione dei suoi progetti – sostiene Marcella Messina, assessora allo Sport e alle Politiche Sociali -, nella convinzione che il gesto della donazione di sangue e di plasma sia non solo un atto di generosità necessario per la vita di molti che si trovano in una particolare condizione di salute, ma anche il simbolo di un impegno e di coesione a favore dell’altro, che rappresenta l’essenza costitutiva del vivere comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it