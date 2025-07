A Baronissi si cerca Raul l’appello dei padroni | Aiutateci a ritrovarlo

Se sei a Baronissi o nei dintorni, la scomparsa di Raul, il cane castrato, sta creando grande preoccupazione tra i residenti. Ultimamente avvistato nell’area del Parco Monticello, Raul potrebbe aver bisogno del nostro aiuto per tornare a casa. Gli appelli dei padroni si moltiplicano: ogni minuto conta per ritrovare il nostro amico fedele e rimettere fine a questa angosciante ricerca. Aiutiamoli a riabbracciare Raul — condividete e diffondete!

Da domenica mattina non si hanno piĂą notizie di Raul, un cane maschio castrato, scomparso nell’area del Parco Monticello di Baronissi. L’ultima segnalazione certa risale alla zona del parco avventura, dove l’animale è stato visto per l’ultima volta prima di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it