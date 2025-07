A 99 anni è morto il partigiano Franco Guazzaloca

A 99 anni, si spegne il coraggioso partigiano Franco Guazzaloca, noto come ‘Tempesta’ durante la Resistenza. Nato nel 1926 a Zola Predosa, il suo impegno tra le fila della lotta partigiana rimane un esempio di tenacia e dedizione. La sua vita, ricca di eventi e valori, rappresenta un patrimonio inestimabile per la memoria collettiva. Ricordarlo significa mantenere vivo il rispetto per chi ha combattuto per la libertà e la pace, lasciando un’eredità indelebile.

, conosciuto durante gli anni della Resistenza con il nome di ‘Tempesta’. Nato a Zola Predosa nel 1926, si unì alla lotta partigiana durante la Seconda guerra mondiale, dove guadagnò il grado di sottotenente. Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

