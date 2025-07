A 9 anni vive tra sporcizia droga e degrado in casa col papà ed il socio Bambina salvata dopo una segnalazione all’app YouPol E’ successo a Roma

Una semplice segnalazione può fare la differenza: grazie a YouPol, una bambina di 9 anni è stata salvata da un ambiente di degrado e pericolo a Roma. Circondata da sporcizia, droga e violenza, ha trovato una via d’uscita grazie al coraggio dei cittadini e alle forze dell’ordine. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale l’attenzione di tutti per proteggere le vite più vulnerabili. Le condizioni drammatiche della...

Una segnalazione anonima ricevuta attraverso l'app YouPol, la piattaforma che consente ai cittadini di interagire con la polizia, ha permesso di salvare una bambina di 9 anni trovata in gravi condizioni all'interno di un'abitazione a Roma, circondata da rifiuti e sostanze stupefacenti. La segnalazione ha portato all'arresto di due uomini accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. Le Condizioni Drammatiche della Bambina. La vicenda ha avuto inizio grazie a una denuncia anonima, che indicava la presenza di una minore costretta a vivere in un ambiente insalubre. La casa, situata nella zona est di Roma, era completamente invasa da immondizia e abiti sparsi ovunque, creando un ambiente inaccettabile, soprattutto per una bambina di soli 9 anni.