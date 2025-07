89 anni per conquistare l' Ucraina La previsione sulla guerra di Putin

A 89 anni, Putin si prepara a un'ultima grande sfida in Ucraina, secondo le previsioni sulla sua strategia. La battaglia in corso rappresenta una delle offensive più sanguinose e rischiose di Mosca dall'inizio del conflitto, con ufficiali catturati che descrivono questa come la "ultima chance" di vittoria. Con il bilancio delle vittime in costante aumento, si delineano scenari imprevedibili per il futuro della regione e oltre.

Quella in corso in Ucraina è una delle offensive russe più dure e mortali mai lanciate da Mosca da quando è iniziato il conflitto. Alcuni ufficiali del Cremlino catturati da Kiev hanno addirittura spiegato che si tratterebbe dell'" ultimo tentativo '' organizzato da Vladimir Putin per vincere definitivamente la contesa. Il bilancio giornaliero delle vittime della Federazione Russa sarebbe però il più alto mai registrato rispetto a qualsiasi altra fase della guerra. E poco importa se l'attuale avanzata russa si limita ancora a soli 15 chilometri quadrati al giorno e che nell'ultimo anno gli uomini di Putin abbiano guadagnato appena 0,038 chilometri quadrati per soldato morto.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

