4 di Sera Mauro Mazza zittisce la sinistra | Ho visto Meloni all' opera

Alle 4 di sera, Mauro Mazza scuote la scena politica italiana e internazionale, mentre i leader mondiali si confrontano con sfide cruciali. Trump e l’Europa intensificano la pressione contro Putin, che sembra indifferente a porre fine al conflitto in Ucraina, nonostante le accuse di fallimento della premier Meloni. Ma qual è la strada migliore per l’Occidente? Ne parliamo approfonditamente a 4 di Sera, il programma di Rete 4 che svela le strategie per risollevare la pace.

Trump e l’Europa sempre piĂą in pressing contro Putin, che di chiudere la guerra in Ucraina sembra non averne la minima intenzione, nonostante la stessa premier italiana, Giorgia Meloni, lo abbia accusato di “aver fallito”. Cosa deve fare l’Occidente per risolvere un conflitto che dura ormai da piĂą di tre anni? Se ne parla a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualitĂ di Rete 4, condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Importante, su questo tema, la "Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina" che si è tenuta al centro congressi "La Nuvola" di Roma, co-organizzata dai governi italiano e ucraino, con circa 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Mauro Mazza zittisce la sinistra: "Ho visto Meloni all'opera..."

