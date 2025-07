23° Forum Europeo Digitale - Lucca 28 e 29 Maggio 2026 - Più Networking e Contenuti Esclusivi

Preparatevi a vivere un’esperienza imperdibile: il 28 e 29 maggio 2026, Lucca ospiterà la 23ª edizione del Forum Europeo Digitale, un evento dedicato all’innovazione, al networking e ai contenuti esclusivi. Dime Comunicaciones e Comunicare Digitale sono entusiaste di annunciare questa nuova data, che anticipa il tradizionale appuntamento estivo per confrontarsi sulle sfide e le opportunità del digitale. Non perdere l’occasione di essere protagonista in questa cornice storica!

Dime Comunicaciones e Comunicare Digitale sono lieti di annunciare le nuove date della 23ª edizione del Forum Europeo Digitale (FED), che si terrà il 28 e 29 Maggio 2026 nella splendida cornice del Real Collegio di Lucca. Per la prima volta, il FED anticipa la consueta collocazione di giugno, tenendo conto anche del calendario dei Mondiali di Calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uni. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - 23° Forum Europeo Digitale - Lucca, 28 e 29 Maggio 2026 - Più Networking e Contenuti Esclusivi

In questa notizia si parla di: digitale - forum - europeo - lucca

22° Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca: pubblicata agenda con tutti gli eventi previsti - Il 22° Forum Europeo Digitale (FED) si terrà a Lucca il 5 e 6 giugno 2025, presso il prestigioso Real Collegio.

22° Forum Europeo Digitale Lucca 2025 – Giornata 2 (Versione integrale) Vai su X

22° FORUM EUROPEO DIGITALE LUCCA 2025, Hub italiano per innovazione, media digitali e tecnologie emergenti; Forum Europeo Digitale 5 e 6 giugno; 22° Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca: pubblicata agenda con tutti gli eventi previsti.

10° Forum Europeo Digitale a Lucca - Intervista ad Andrea Michelozzi ... - Il Forum Europeo Digitale di Lucca taglia il traguardo dei 10 anni e celebra l'evento con un programma ricco di contenuti e speakers prestigiosi, ma, soprattutto, si pone l'obiettivo di indicare quale ... Lo riporta digital-news.it

22º Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca in Diretta Streaming - 5 ... - it conferma la propria centralità nell’informazione digitale partecipando, in qualità di storico media partner ufficiale, alla 22ª edizione del Forum Europeo Digitale, in programma a ... Riporta digital-news.it