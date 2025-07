22 Forum Europeo Digitale Lucca 2025 rileva futuro dei media | AI 5G e Rivoluzione Streaming! ??

Il 22° Forum Europeo Digitale di Lucca 2025 ha acceso i riflettori sul futuro dei media, tra innovazioni rivoluzionarie e tecnologia dirompente. Dall'AI generativa che sfida i codec tradizionali alle smart TV che cambiano il volto della diffusione, il panorama si trasforma rapidamente. Le scoperte più sorprendenti aprono un nuovo capitolo nel mondo dell'informazione e dell'intrattenimento, lasciando tutti con la voglia di scoprire cosa ci aspetta.

Il 22° Forum Europeo Digitale di Lucca ha svelato come AI e nuove tecnologie stanno rivoluzionando l'industria dei media. AI generativa che sostituisce i codec tradizionali (competendo con H.265), annunci "shoppable" che moltiplicano il valore pubblicitario, smart TV che hanno "rubato" il controllo ai broadcaster tradizionali.

