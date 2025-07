21enne maltratta la nonna per comprarsi la droga | cosa le faceva terribile

Un giovane di 21 anni di Termoli ha spezzato il fragile equilibrio familiare, maltrattando la nonna per procurarsi droga. La sua insaziabile richiesta di soldi ha trasformato la casa in un luogo di terrore, con minacce e violenze che hanno sconvolto la convivenza. Solo l'intervento dei carabinieri ha fermato questa spirale di abusi. La giustizia ora si sta occupando di ristabilire la sicurezza e il rispetto all’interno della famiglia.

Continuava a bussare alla porta della nonna con una sola richiesta: soldi per comprare droga. Di fronte ai rifiuti dell'anziana, reagiva con minacce, violenza verbale e fisica, creando un clima di terrore all'interno delle mura domestiche. Una spirale di maltrattamenti e richieste estorsive che si è interrotta solo con l'intervento dei carabinieri. A Termoli (Campobasso), un giovane di 21 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata nei confronti della nonna. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo da tempo pretendeva denaro dall'anziana parente per soddisfare il proprio consumo di sostanze stupefacenti, trasformando la casa della donna in un luogo di paura.

