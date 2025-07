21 nuove tracce ispirate dall' amore per la moglie Hailey e il figlio Jack

Oggi Justin Bieber sorprende i suoi fan con un nuovo album dal titolo SWAG, un progetto ricco di emozioni e ispirato dall’amore profondo per sua moglie Hailey e il figlio Jack. Dopo quattro anni di silenzio, l’artista torna sulla scena musicale con 21 tracce che raccontano il suo viaggio personale e artistico. La domanda ora è: quale sorpresa ci riserverà questa nuova avventura musicale?

A distanza di quattro anni dal suo ultimo progetto musicale, Justin Bieber ha pubblicato oggi a sorpresa un nuovo album dal titolo SWAG. Settimo disco dell’artista, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e presto in preorder anche in formato CD e doppio LP. Per mesi, Bieber aveva lasciato intendere qualcosa su Instagram, condividendo clip di jam session con musicisti e scatenando teorie folli tra i fan sulla possibilità di un ritorno. E ora è finalmente tornato di nuovo a fare musica. Hailey e Justin Bieber presto genitori: un tenero video per annunciare la gravidanza X Leggi anche › «È entrato in una setta». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - 21 nuove tracce ispirate dall'amore per la moglie Hailey e il figlio Jack

