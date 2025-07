140 anni di storie vere il Carlino e la sua gente | memoria volti e parole Rimini un racconto che continua

Rimini ha celebrato con entusiasmo e nostalgia i 140 anni de Il Resto del Carlino, un racconto di storie vere e volti che da generazioni testimoniano il valore di una comunità. Tra incontri calorosi e ricordi condivisi, questa serata ha aperto una finestra sul passato e sul presente, rendendo omaggio a chi ha modellato la storia della città. Un evento che ha lasciato il segno, proseguendo il suo racconto nel cuore di tutti.

Rimini, 11 luglio 2025 – Rimini si è vestita di entusiasmo e memoria per festeggiare i 140 anni de il Resto del Carlino e lo ha fatto con l’eleganza di chi sa raccontarsi attraverso le persone. La serata, introdotta dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, è cominciata tra strette di mano e sorrisi veri, ai piedi del castello, nell’Arena Francesca da Rimini, dove tra parole e applausi, si sono alternate storie passate attraverso la città e il ricordo di una redazione che dal 1957 non ha mai smesso di osservarla. Fabrizio Petrangeli Sfogliare il Carlino è un gesto quotidiano, quasi affettivo e lo sa bene il sindaco Jamil Sadegholvaad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 140 anni di storie vere, il Carlino e la sua gente: memoria volti e parole. Rimini, un racconto che continua

