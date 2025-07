13 Luglio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 13 luglio ci porta a scoprire un giorno ricco di storia e tradizioni: tra eventi memorabili, il santo del giorno e il proverbio che ci accompagna. Con 170 giorni ancora all’anno, questa data ci invita a riflettere sui cicli della natura e sulla nostra quotidianità . Scopriamo insieme cosa rende speciale questa giornata e come possa ispirarci nel presente. Continua a leggere e lasciati sorprendere!

Il 13 luglio è il 194º giorno del calendario gregoriano. Mancano 170 giorni alla fine dell’anno. È la 28ª settimana. Proverbio del giorno: Luglio mietitore non sente rumore. Santi del giorno: Sant’Enrico (Imperatore) Etimologia: Enrico deriva dal germanico Haimirich, formato da haimi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: giorno - luglio - proverbio - oroscopo

1 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 1° luglio segna l'inizio di un nuovo mese ricco di storie e tradizioni. Oggi, tra accadde oggi, il proverbio ci ricorda: "A luglio gran calura, a gennaio gran freddura", sottolineando le stagioni che cambiano.

Buon Giovedì 10 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Vai su Facebook

13 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Venerdì 11 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Venerdì 11 luglio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno.

Venerdì 11 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Benedetto da Norcia, padre del monachismo d’Occidente e restauratore dello spirito cristiano dei suoi tempi. trevisotoday.it scrive

10 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - 1871 – Marcel Proust: Scrittore e critico letterario francese, celebre per Alla ricerca del tempo perduto, monumentale romanzo in sette volumi. Come scrive veronasera.it