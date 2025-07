12 Luglio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 12 luglio segna un momento unico nel calendario, ricco di eventi, tradizioni e ispirazioni. Tra il proverbio che ci ricorda la forza del lavoro nei campi e i santi del giorno, come San Fortunato, dall’etimologia che celebra la fortuna, questa giornata si apre come un invito a scoprire ciò che il destino ha in serbo. Scopriamo insieme le curiosità e gli spunti per vivere al meglio questa data speciale.

Il 12 luglio è il 193º giorno del calendario gregoriano. Mancano 172 giorni alla fine dell’anno. Proverbio del giorno: In luglio la falce in pugno. Santi del giorno: San Fortunato (Diacono e Martire) Etimologia: Fortunato deriva dal latino Fortunatus, “favorito dalla sorte”, “fortunato”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

