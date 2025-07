100 ventilatori per le carceri di Rebibbia e Regina Coeli | l' iniziativa degli avvocati romani

L’Ordine degli Avvocati di Roma si mobilita per la salute e il benessere dei detenuti, stanziando oltre 100 ventilatori per le carceri di Rebibbia e Regina Coeli. Un gesto concreto che risponde alla crescente preoccupazione per le condizioni di vita nelle strutture penitenziarie durante l’estate afosa, aggravata da sovraffollamento e mancanza di sistemi di ventilazione adeguati. Questa iniziativa dimostra come l’impegno civile possa fare la differenza, garantendo dignità e sicurezza a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

L'Ordine degli Avvocati di Roma ha deciso di stanziare dei fondi per oltre 100 ventilatori destinati alle persone detenute nelle carceri di Rebibbia (reparti maschile e femminile) e Regina Coeli. L'iniziativa - viene spiegato in una nota - nasce da una "crescente preoccupazione" per le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari, dove "l'afa estiva - aggravata dal sovraffollamento e dalla carenza di adeguati sistemi di ventilazione - rischia di trasformarsi in un'emergenza sanitaria e umanitaria". "Gli avvocati romani non potevano rimanere indifferenti - afferma Paolo Nesta, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma - il diritto alla dignità e alla salute appartiene a ogni essere umano, anche a chi è privato della libertà personale ed è in momenti di emergenza come questo, viste le condizioni disumane in cui versano molti detenuti, che noi Avvocati ci sentiamo in dovere di intervenire con quanto sia in nostro potere per alleviare sofferenze e disagio.