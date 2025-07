? Alla Baia | il nuovo singolo dei NEIDA è il tormentone dell’estate 2025

Alla Baia, il nuovo singolo dei Neida 232, sta conquistando le radio e le piattaforme digitali, diventando il tormentone dell’estate 2025. Ispirato alla suggestiva Baia di San Giuliano Mare a Rimini, questo brano è un inno alla libertà e alla spensieratezza, pronto a scandire le vostre giornate di mare e divertimento. L’estate 2025 ha finalmente trovato la sua colonna sonora: preparatevi a cantarlo a squarciagola!

Da oggi 11 luglio 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Alla Baia”, il nuovo singolo dei Neida prodotto a Rimini da Mondo REC che promette di diventare il tormentone dell’estate! “Alla Baia” è il titolo del brano, ispirato alla suggestiva Baia di San Giuliano Mare a Rimini. Un inno estivo alla libertà: esce “Alla Baia” dei NEIDA. L’estate 2025 ha trovato la sua colonna sonora. Si intitola “Alla Baia” il nuovo singolo della teen-band NEIDA, disponibile dall’11 luglio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali di streaming. Il brano è prodotto da Mondo REC a Rimini e anticipa un’estate ricca di musica, emozioni e nuovi progetti per la giovane band rivelazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com