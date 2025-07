Sistema l’autoradio invade la corsia opposta e si schianta contro un tir che perde gasolio

Un incidente drammatico lungo la strada del Maloja ha visto coinvolta un'auto che, a causa di una distrazione, invade la corsia opposta e si scontra con un tir, disperdendo gasolio sulla carreggiata. La pericolosa collisione, avvenuta mercoledì intorno alle 12.30 nel territorio di Stampa, ha messo in evidenza i rischi di distrazione alla guida e l'importanza di mantenere massima attenzione durante i viaggi. Un episodio che ci ricorda quanto la prudenza sia fondamentale su strada.

Scontro tra un’auto e un autoarticolato mercoledì poco dopo mezzogiorno lungo la strada del Maloja, nel territorio di Stampa, in Bregaglia. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 sulla H3, quando un automobilista italiano di 33 anni, diretto verso il confine, ha perso il controllo della. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: sistema - autoradio - invade - corsia

Sistema l’autoradio, invade la corsia opposta e si schianta contro un tir che perde gasolio - Un incidente improvviso e spettacolare ha sconvolto la tranquilla strada del Maloja, quando mercoledì a mezzogiorno un'auto ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un tir che perdeva gasolio.

Sistema l’autoradio, invade la corsia opposta e si schianta contro un tir che perde gasolio; Lane Assist: cos’è, come funziona, come attivare e tipologie.

La motrice invade corsia: quattro feriti - Il Giorno - Ad avere la peggio è stata un’automobilista 41 enne di Giussano, in Brianza, accompagnata in elisoccorso ... Come scrive ilgiorno.it

Anziano invade corsia e si scontra con Suv, è gravissimo - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a San Giovanni di Casarsa (Pordenone): un'auto, guidata da uomo di 76 anni, del posto, per cause in corso di accertamento da parte dei ... Segnala ansa.it