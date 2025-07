Poste a Cavaglietto una rampa per le persone disabili

accesso più semplice e sicuro ai servizi postali, dimostrando ancora una volta l’impegno di Poste Italiane nel creare un ambiente più inclusivo. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso un’Italia più accessibile, dove nessuno deve sentirsi escluso. Con questo gesto, Poste Italiane conferma la propria missione: essere al servizio di tutti, senza barriere.

