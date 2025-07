Pedranzini | Aspettavamo un rilancio più alto Offerta migliorata ma restano i rischi

Pedranzini sperava in un rilancio più deciso e un'offerta migliorata, ma i rischi restano. La proposta di BPER, con un euro in contanti per azione, ha sicuramente migliorato i termini dell’operazione, tuttavia le perplessità persistono. La decisione dell’amministratore delegato e direttore generale Mario sottolinea come la strada sia ancora intricata, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della banca.

Il rilancio sull'Offerta Pubblica di Scambio da parte di BPER, con l'aggiunta di 1 euro in contanti per ogni azione di Banca Popolare di Sondrio, ha migliorato i termini dell'operazione ma non ha dissipato le perplessità. Lo ha confermato l'amministratore delegaot e direttore generale Mario.

L'amministratore delegato e direttore generale BPS commenta il ritocco all'offerta di BPER: "Il mercato si attendeva almeno 1,5 euro in più. I rischi di execution restano alti senza un piano industriale condiviso" ? Vai su Facebook

Bps, Pedranzini: «Il rilancio di Bper è positivo, ma serve almeno un altro mezzo euro» - Il ceo valtellinese ha sottolineato che un'operazione concordata con Bper sarebbe stata preferibile, anche in ottica di contenimento dei rischi Il rilancio di un euro per azione annunciato da Bper Ban ...

