Musica | sul palco dell' Arena del Maggiore Canto libero l' omaggio a Battisti e Mogol

Preparati a rivivere le emozioni senza tempo di Battisti e Mogol! Sabato 12 luglio, alle 21:15, l’Arena del Maggiore di Verbania si trasformerà in un palcoscenico di ricordi e melodie indimenticabili con "Canto Libero". Un omaggio che celebra la straordinaria collaborazione dei due artisti, portando sul palco le canzoni più amate di sempre, interpretate con passione da una band eccezionale. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica italiana!

Sabato 12 luglio, alle 21,15, sul palco dell'Arena del teatro Il Maggiore di Verbania va in scena "Canto libero", lo spettacolo omaggio a Battisti e Mogol. Un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

