La battaglia di YouTube contro l' AI Slop

AGI - YouTube si prepara a introdurre nuove regole per contrastare la proliferazione di contenuti non autentici e prodotti in serie grazie all'uso sempre piĂą diffuso dell'intelligenza artificiale. A partire dal 15 luglio, la piattaforma di proprietĂ di Google aggiornerĂ le proprie norme di monetizzazione del YouTube Partner Program (YPP), con l'obiettivo di chiarire in modo piĂą preciso quali tipi di contenuti potranno generare guadagni per i creator e quali invece ne saranno esclusi. Secondo quanto spiegato in una pagina del Centro assistenza, l'obbligo per i creator di pubblicare contenuti "originali" e "autentici" esiste da sempre.

Il 15 luglio la piattaforma aggiornerĂ le sue policy per combattere i contenuti non autentici e il cosiddetto 'AI Slop' Vai su X

YouTube contro lo "Skibidi Boppy": battaglia contro i video generati dall'AI - La piattaforma aggiorna le proprie regole dopo il proliferare di contenuti ripetitivi prodotti dall'intelligenza artificiale: stop alla monetizzazione per i ...