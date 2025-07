Cressa in Festa con la patronale di San Prospero

Preparati a vivere un weekend indimenticabile nel cuore di Cressa, dove la tradizione si fonde con il divertimento nella cornice della festa patronale di San Prospero. Cinque serate all’insegna di gusto, musica e convivialità ti aspettano per celebrare insieme questa storica ricorrenza. Tra piatti tipici e momenti di allegria, Cressa in Festa si conferma l’evento imperdibile dell’estate. Non perdere l’occasione di immergerti in questa magica atmosfera!

