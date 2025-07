Bper raggiunge l' obiettivo minimo prefissato | superato il 35% di BPS

BPER Banca ha ottenuto un risultato straordinario, superando il target minimo prefissato con oltre 162 milioni di azioni conferite, equivalenti al 35,96% dell’offerta. Questa operazione, conclusa il 10 luglio 2025, segna un importante passo avanti nel rafforzamento della sua posizione strategica. Con tale successo, BPER dimostra il forte interesse e la fiducia dei soci nell’operazione, superando così le aspettative e consolidando il suo ruolo nel panorama bancario italiano.

