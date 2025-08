Apple in trattativa per i diritti di F1 negli Stati Uniti

Secondo il Financial Times (FT), Apple è in trattativa per i diritti di trasmissione della F1 negli Stati Uniti. Apple è ora pronta a sfidare ESPN, detentrice dei diritti statunitensi, per il nuovo contratto, che inizierà il prossimo anno, e BlackBook Motorsport ha appreso che le due aziende sono le più serie pretendenti all’accordo. Netflix, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Apple “in trattativa” per i diritti di F1 negli Stati Uniti

