Addio a Matteo Ravizzotti ex calciatore e sportivo e di 48 anni

Lutto nel mondo dello sport: si è spento a soli 48 anni Matteo Ravizzotti, ex calciatore e appassionato sportivo novarese. Figura stimata e amata in città e provincia, aveva militato con orgoglio nelle squadre di Casalino, Barengo e Sanmartinese-Union Novara. La sua passione per la corsa lo accompagnava in ogni sfida, lasciando un vuoto difficile da colmare. Il suo ricordo vivrà sempre nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo.

