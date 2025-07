? L’Oroscopo dei Piccoli dall’11 al 17 luglio 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

L'orizzonte astrologico dei piccoli dall’11 al 17 luglio 2025 si anima di riflessioni profonde e cambiamenti sottili. La Luna piena in Capricorno invita a guardare con attenzione i ritmi di crescita, mentre Saturno retrogrado in Pesci ci chiede di rallentare e ascoltare. Con Mercurio in Leone in moto retrógrado, la comunicazione potrebbe essere complicata, ma è il momento perfetto per sviluppare empatia e intimità. Scopri come affrontare al meglio questa settimana interiore e ricca di insegnamenti.

Abbiamo avuto da poco la Luna piena in Capricorno, un momento che chiede concretezza e riflessione sui ritmi di crescita – anche nei più piccoli. A metà settimana, Saturno inizia il suo moto retrogrado in Pesci: rallenta i tempi, chiede introspezione, invita a sentirsi e non solo a fare. Poi anche Mercurio diventa retrogrado, stavolta in Leone: comunicare diventa più difficile, i bambini potrebbero esprimersi in modo confuso o con silenzi più lunghi. Intanto, Venere danza tra le Pleiadi e le Iadi, portando bellezza e ispirazione in cielo. È una settimana che mescola concretezza e magia, lentezza e creatività: perfetta per ascoltare ciò che spesso non viene detto a parole.

