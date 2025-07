Abbiamo avuto da poco la Luna piena in Capricorno, un momento che chiede concretezza e riflessione sui ritmi di crescita – anche nei più piccoli. A metà settimana, Saturno inizia il suo moto retrogrado in Pesci: rallenta i tempi, chiede introspezione, invita a sentirsi e non solo a fare. Poi anche Mercurio diventa retrogrado, stavolta in Leone: comunicare diventa più difficile, i bambini potrebbero esprimersi in modo confuso o con silenzi più lunghi. Intanto, Venere danza tra le Pleiadi e le Iadi, portando bellezza e ispirazione in cielo. È una settimana che mescola concretezza e magia, lentezza e creatività : perfetta per ascoltare ciò che spesso non viene detto a parole. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - ? L’Oroscopo dei Piccoli dall’11 al 17 luglio 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni