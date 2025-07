Zelensky a Roma da Papa e da Mattarella

In un momento di grande tensione internazionale, Zelensky sbarca a Roma per incontri di fondamentale importanza, tra cui quello con Papa Francesco e il Presidente Mattarella. La visita si inserisce nella cornice della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, un segnale forte di speranza e collaborazione. Le sue tappe italiane promettono di rafforzare il dialogo e la solidarietà internazionale, aprendo nuove prospettive di pace e ricostruzione.

12.24 Papa Leone XIV ha ricevuto stamane in udienza il presidente ucraino. Zelensky incontrerà in giornata anche il Presidente Mattarella e l'inviato Usa per l' Ucraina, Kellogg. Zelensky è arrivato a Roma per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, domani e venerdì.

Domani il presidente ucraino Zelensky sarà a Roma per incontrare Papa Francesco, mentre la guerra in Ucraina continua a seminare distruzione: un drone ha colpito un bus a Sumy, causando la morte di 9 civili.

Zelensky a Roma, in programma visita da Mattarella (e forse anche da papa Leone XIV); Guerra Ucraina, Kiev: Mosca ha lanciato il più grande attacco dall'inizio del conflitto: 728 droni e 13 missil; Zelensky a Roma, il saluto a Vance e Mattarella, l'abbraccio a Meloni. Poi in udienza dal Papa.

Zelensky a Roma, in programma visita da Mattarella - Il presidente ucraino questo pomeriggio incontra il presidente della Repubblica.

Zelensky a Roma vede il Papa, Mattarella e Meloni - Tra l'iniziativa di pace del Vaticano e il sostegno italiano ROMA , 13 maggio 2023, 10:06